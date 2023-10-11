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У МЗС підтвердили загибель ще одного українця в Ізраїлі, також є поранені

11 жовтня 2023, 13:17
У МЗС підтвердили загибель ще одного українця в Ізраїлі, також є поранені
Фото: з вільного доступу
рім того, шість українців вважають зниклими безвісти.
Через напад Хамас на Ізраїль загинуло троє українців. Крім того, шість вважають зниклими безвісти. Наразі їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.
 
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
 

"На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей", - йдеться у його дописі. 

Крім того, дев’ять українців отримали поранення. Наразі інформація про їхній стан та місця госпіталізації уточнюються.

Поранена дитина, яку дипломати вивезли зі Сдерота, відновлюється після успішної операції.

За інформацією міністерства, близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси – над організацією їхнього повернення ведеться робота.

Ще 170 українців хочуть евакуюватися з сектора Газа: МЗС, посольства та інші причетні відомства опрацьовують можливі шляхи виїзду.

 

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