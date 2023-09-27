У МЗС України відреагували на спроби росії повернутися до Ради ООН з прав людини

Позиція України чітка: росія не повинна отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН.

росія не повинна отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, поки не понесе відповідальність за всі злочини.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він також наголосив, що таким кроком рф намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини і злочини проти людяності".

"Позиція України чітка: росія не повинна отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, поки не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських військових злочинців на лаві трибуналу, а не в Раді з прав людини", - написав він.

Напередодні видання BBC повідомило, що росія планує знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах у жовтні і просить членів органу про підтримку.

7 квітня 2022 року Генасамблея ООН підтримала рішення виключити росію з Ради ООН з прав людини. У проєкті резолюції було зазначено, що Рада "серйозно стурбована" повідомленнями про грубі й систематичні порушення прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені росією під час її повномасштабного вторгнення в Україну.