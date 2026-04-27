У НАТО назвали росію головною загрозою для Альянсу
Голова Військового комітету НАТО, італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що росія залишається загрозою номер один для Альянсу і продовжить нарощувати військовий потенціал.
Про це він сказав в інтерв’ю.
За словами Драгоне, НАТО готується протидіяти цим викликам, розвиваючи власні оборонні можливості. Він також попередив, що росія може прагнути відновити впливи часів СРСР.
Водночас адмірал наголосив, що Альянс залишається сильним і всі 32 країни-члени продовжують підтримувати Україну, зокрема й отримуючи від неї бойовий досвід.
Оцінюючи ситуацію на фронті, Драгоне зазначив, що бойові дії зайшли в глухий кут, однак москва зазнає значних втрат.
Також НАТО може відмовитися від щорічних самітів.