У НАТО назвали росію головною загрозою для Альянсу

москва продовжує нарощувати військову потугу.

Голова Військового комітету НАТО, італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що росія залишається загрозою номер один для Альянсу і продовжить нарощувати військовий потенціал.

Про це він сказав в інтерв’ю.

За словами Драгоне, НАТО готується протидіяти цим викликам, розвиваючи власні оборонні можливості. Він також попередив, що росія може прагнути відновити впливи часів СРСР.

Водночас адмірал наголосив, що Альянс залишається сильним і всі 32 країни-члени продовжують підтримувати Україну, зокрема й отримуючи від неї бойовий досвід.

Оцінюючи ситуацію на фронті, Драгоне зазначив, що бойові дії зайшли в глухий кут, однак москва зазнає значних втрат.

Також НАТО може відмовитися від щорічних самітів.