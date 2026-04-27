Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У НАТО назвали росію головною загрозою для Альянсу

27 квітня 2026, 21:29
москва продовжує нарощувати військову потугу.

Голова Військового комітету НАТО, італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що росія залишається загрозою номер один для Альянсу і продовжить нарощувати військовий потенціал.

Про це він сказав в інтерв’ю.

За словами Драгоне, НАТО готується протидіяти цим викликам, розвиваючи власні оборонні можливості. Він також попередив, що росія може прагнути відновити впливи часів СРСР.

Водночас адмірал наголосив, що Альянс залишається сильним і всі 32 країни-члени продовжують підтримувати Україну, зокрема й отримуючи від неї бойовий досвід.

Оцінюючи ситуацію на фронті, Драгоне зазначив, що бойові дії зайшли в глухий кут, однак москва зазнає значних втрат.

Також НАТО може відмовитися від щорічних самітів.

 

Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється