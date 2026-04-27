Німці масово відмовляються від військової служби

Фіксується рекордне зростання заяв про відмову.

У Німеччині фіксують різке зростання кількості заяв про відмову від військової служби з міркувань совісті.

Про це повідомляє видання Neue Osnabrücker Zeitung, посилаючись на дані федеральних відомств.

За перші три місяці 2026 року такі заяви подали 2656 осіб – більше, ніж за весь 2024 рік, коли було зафіксовано 2249 звернень. У 2025 році їх кількість становила 3879.

За оцінками німецьких ЗМІ, за нинішньої динаміки до кінця року показник може перевищити 10 тисяч це стане найвищим рівнем із моменту скасування загального військового обов’язку у 2011 році.

У виданні припускають, що зростання пов’язане з новим законом про військову службу, який набув чинності з 1 січня 2026 року. Він передбачає, що всі 18-річні юнаки мають заповнювати анкету щодо готовності до служби в Бундесвері, тоді як для дівчат це є добровільним.

Водночас зростає і кількість осіб, які відкликають раніше подані заяви про відмову від служби: у першому кварталі 2026 року таких було 233, тоді як за весь 2025 рік – 781.

У Німеччині загальний військовий обов’язок було скасовано у 2011 році, а комплектування армії нині відбувається на добровільній основі.