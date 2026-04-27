У Дамаску судять колишніх посадовців режиму Асада

У Сирії стартував перший судовий процес щодо колишніх чиновників часів президентства Башара Асада.

Справу розглядає суд у Дамаску, повідомляє німецька агенція DW.

На лаві підсудних опинився один із колишніх високопосадовців, тоді як інші фігуранти справи, серед яких і ексчиновники режиму, зокрема Башар Асад та його брат Махер, судяться заочно після втечі з країни.

26 квітня відбулося підготовче засідання, під час якого фізично був присутній лише один обвинувачений – колишній співробітник служби безпеки Атіф Наджіб, заарештований у січні 2025 року.

Наджіб, який очолював відділ політичної безпеки в провінції Дараа – одному з центрів повстання 2011 року, – звинувачується у причетності до репресій та масових арештів. За даними державного агентства SANA, йому інкримінують «злочини проти сирійського народу».

Серед інших фігурантів справи Вассім Асад, колишній великий муфтій Ахмед Бадреддін Хассун, а також представники військових і силових структур. Наступне слухання призначене на 10 травня.

Зазначимо, що нова сирійська влада зажадала від рф компенсацій і видачі Асада.