Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Дамаску судять колишніх посадовців режиму Асада

27 квітня 2026, 19:49
У Дамаску судять колишніх посадовців режиму Асада
Фото: gettyimages.com
Частину фігурантів лише заочно.

У Сирії стартував перший судовий процес щодо колишніх чиновників часів президентства Башара Асада. 

Справу розглядає суд у Дамаску, повідомляє німецька агенція DW.

На лаві підсудних опинився один із колишніх високопосадовців, тоді як інші фігуранти справи, серед яких і ексчиновники режиму, зокрема Башар Асад та його брат Махер, судяться заочно після втечі з країни.

26 квітня відбулося підготовче засідання, під час якого фізично був присутній лише один обвинувачений – колишній співробітник служби безпеки Атіф Наджіб, заарештований у січні 2025 року.

Наджіб, який очолював відділ політичної безпеки в провінції Дараа – одному з центрів повстання 2011 року, – звинувачується у причетності до репресій та масових арештів. За даними державного агентства SANA, йому інкримінують «злочини проти сирійського народу».

Серед інших фігурантів справи Вассім Асад, колишній великий муфтій Ахмед Бадреддін Хассун, а також представники військових і силових структур. Наступне слухання призначене на 10 травня.

Зазначимо, що нова сирійська влада зажадала від рф компенсацій і видачі Асада

 

Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється