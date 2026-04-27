ЄС може долучитися до комісії з репарацій рф для України

Рішення розгляне Європарламент.

Європейський парламент цього тижня у Страсбурзі розгляне питання приєднання Євросоюзу до Міжнародної комісії з розгляду позовів, яка має забезпечити механізм виплати репарацій росією Україні та її громадянам.

Про це повідомляють джерела у Страсбурзі.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що надійшов запит на термінову процедуру щодо розгляду відповідної конвенції. Рішення про включення питання до порядку денного планують ухвалити у вівторок, 28 квітня, а саме голосування може відбутися у четвер, 30 квітня.

У разі схвалення Європарламентом приєднання ЄС до комісії остаточне рішення має ухвалити Рада Євросоюзу.

Міжнародна комісія з розгляду позовів є одним із ключових елементів майбутнього механізму притягнення росії до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні.