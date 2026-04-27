Мерц заявив про "приниження" США на переговорах з Іраном

27 квітня 2026, 20:54
Мерц заявив про
Канцлер критикує стратегію Вашингтона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США опинилися у слабкій позиції на переговорах з Іраном, а дії Тегерана фактично призводять до "приниження" американської сторони.

Про це він сказав у коментарі, який наводить агенція Bloomberg.

За словами Мерца, іранські переговорники діють "дуже вміло", зокрема затягуючи або уникаючи реальних домовленостей. Водночас він зазначив, що не бачить чіткої стратегії США щодо врегулювання конфлікту.

Канцлер додав, що висловлював свій скептицизм президенту США Дональду Трампу під час особистих розмов, і визнав, що мав би зробити це ще рішучіше.

Мерц також наголосив, що головною проблемою подібних конфліктів, зокрема в Іраку та Афганістані, є їх завершення. Він висловив сподівання на якнайшвидше припинення нинішнього протистояння, яке, за його словами, вже негативно впливає на економіку Німеччини.

Водночас канцлер не бачить швидких перспектив завершення конфлікту, зазначивши, що Іран виявився сильнішим, ніж очікували його опоненти.

 
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
