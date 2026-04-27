Мерц заявив про "приниження" США на переговорах з Іраном

Канцлер критикує стратегію Вашингтона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США опинилися у слабкій позиції на переговорах з Іраном, а дії Тегерана фактично призводять до "приниження" американської сторони.

Про це він сказав у коментарі, який наводить агенція Bloomberg.

За словами Мерца, іранські переговорники діють "дуже вміло", зокрема затягуючи або уникаючи реальних домовленостей. Водночас він зазначив, що не бачить чіткої стратегії США щодо врегулювання конфлікту.

Канцлер додав, що висловлював свій скептицизм президенту США Дональду Трампу під час особистих розмов, і визнав, що мав би зробити це ще рішучіше.

Мерц також наголосив, що головною проблемою подібних конфліктів, зокрема в Іраку та Афганістані, є їх завершення. Він висловив сподівання на якнайшвидше припинення нинішнього протистояння, яке, за його словами, вже негативно впливає на економіку Німеччини.

Водночас канцлер не бачить швидких перспектив завершення конфлікту, зазначивши, що Іран виявився сильнішим, ніж очікували його опоненти.