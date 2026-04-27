Берлін передав Україні три мініелектростанції

Обладнання спрямують для енергопостачання Чернігівщини.

Німеччина передала Україні три когенераційні установки, які будуть спрямовані для забезпечення енергопостачання Чернігівської області.

Про це повідомили у посольстві Німеччини.

Загалом регіон отримає 12 тепло- та електрогенеруючих установок потужністю 10,5–11,5 МВт. Решту дев’ять планують передати найближчим часом.

Після введення в експлуатацію обладнання зможе забезпечити близько 353 тисяч жителів області теплом, електроенергією та водопостачанням.

Допомога є частиною програми підтримки уряду Німеччини обсягом 400 млн євро, запущеної у відповідь на російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетична допомога Німеччини Україні перевищила 1,2 млрд євро.

Крім того, днями партнери посилили енергетичну підтримку України на €100 млн.