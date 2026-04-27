Берлін передав Україні три мініелектростанції
Німеччина передала Україні три когенераційні установки, які будуть спрямовані для забезпечення енергопостачання Чернігівської області.
Про це повідомили у посольстві Німеччини.
Загалом регіон отримає 12 тепло- та електрогенеруючих установок потужністю 10,5–11,5 МВт. Решту дев’ять планують передати найближчим часом.
Після введення в експлуатацію обладнання зможе забезпечити близько 353 тисяч жителів області теплом, електроенергією та водопостачанням.
Допомога є частиною програми підтримки уряду Німеччини обсягом 400 млн євро, запущеної у відповідь на російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетична допомога Німеччини Україні перевищила 1,2 млрд євро.
Крім того, днями партнери посилили енергетичну підтримку України на €100 млн.