москва наростить доходи від нафти у травні, але загалом втрачає – Reuters

27 квітня 2026, 21:13
Впливають ціни, курс рубля та атаки.

Доходи росії від нафти і газу в травні можуть зрости на тлі підвищення світових цін, однак за підсумками перших місяців 2026 року вони залишаються нижчими, ніж торік.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За оцінками видання, у травні нафтогазові надходження рф становитимуть близько 650 млрд рублів проти 512,7 млрд рублів у травні 2025 року. Зростання пов’язують із подорожчанням нафти через напруженість на Близькому Сході.

Водночас за січень–травень 2026 року кремль може отримати близько 2,94 трлн рублів — менше, ніж 3,16 трлн рублів за аналогічний період рік тому. 

Причинами називають нижчі ціни на нафту на початку року, зміцнення рубля та удари по енергетичній інфраструктурі.

Експерти також попереджають, що попри короткострокове зростання доходів, 2026 рік може залишатися складним для російської економіки.

 
нафтаРосіявійна

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється