москва наростить доходи від нафти у травні, але загалом втрачає – Reuters

Впливають ціни, курс рубля та атаки.

Доходи росії від нафти і газу в травні можуть зрости на тлі підвищення світових цін, однак за підсумками перших місяців 2026 року вони залишаються нижчими, ніж торік.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За оцінками видання, у травні нафтогазові надходження рф становитимуть близько 650 млрд рублів проти 512,7 млрд рублів у травні 2025 року. Зростання пов’язують із подорожчанням нафти через напруженість на Близькому Сході.

Водночас за січень–травень 2026 року кремль може отримати близько 2,94 трлн рублів — менше, ніж 3,16 трлн рублів за аналогічний період рік тому.

Причинами називають нижчі ціни на нафту на початку року, зміцнення рубля та удари по енергетичній інфраструктурі.

Експерти також попереджають, що попри короткострокове зростання доходів, 2026 рік може залишатися складним для російської економіки.