У НАТО не обіцяли Україні, що членство буде частиною угоди про закінчення війни – Рютте

Водночас Рютте нагадав, що наразі Альянс та Україна мають тісну співпрацю

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не обіцяли, що результатом мирної угоди про припинення війни, яку росія зараз веде проти України, буде фіксація членства України в Альянсі. Водночас, перспектива членства України зберігається на довгостроковий термін.

Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Брюсселі.

"Усі в НАТО погодилися з тим, що шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім. Але ми ніколи не погоджувалися на те, що членство України в НАТО буде гарантоване в рамках мирної угоди. Про це ніколи не домовлялися. Але, в довгостроковій перспективі Альянс НАТО сказав "так" - що буде ця перспектива членства в НАТО. Це на довгострокову перспективу, а не на мирні переговори, які зараз тривають", - наголосив Рютте.

Зокрема, у німецькому місті Вісбаден розміщується Командування НАТО, яке координує організацію доставлення військової допомоги для України. Також Збройним силам України допомагають з підготовкою військових, а у польському місті Бидгощ розміщується спільний центр, який спільно з українцями аналізує і засвоює уроки війни.