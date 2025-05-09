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У НАТО не обіцяли Україні, що членство буде частиною угоди про закінчення війни – Рютте

09 травня 2025, 17:31
У НАТО не обіцяли Україні, що членство буде частиною угоди про закінчення війни – Рютте
Водночас Рютте нагадав, що наразі Альянс та Україна мають тісну співпрацю
В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не обіцяли, що результатом мирної угоди про припинення війни, яку росія зараз веде проти України, буде фіксація членства України в Альянсі. Водночас, перспектива членства України зберігається на довгостроковий термін.
 
Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Брюсселі.
 
"Усі в НАТО погодилися з тим, що шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім. Але ми ніколи не погоджувалися на те, що членство України в НАТО буде гарантоване в рамках мирної угоди. Про це ніколи не домовлялися. Але, в довгостроковій перспективі Альянс НАТО сказав "так" - що буде ця перспектива членства в НАТО. Це на довгострокову перспективу, а не на мирні переговори, які зараз тривають", - наголосив Рютте.
 
Зокрема, у німецькому місті Вісбаден розміщується Командування НАТО, яке координує організацію доставлення військової допомоги для України. Також Збройним силам України допомагають з підготовкою військових, а у польському місті Бидгощ розміщується спільний центр, який спільно з українцями аналізує і засвоює уроки війни.
 
Своєю чергою, як сказав Мерц, Україна має перспективу вступу до Європейського Союзу.
 
На його думку, якщо говорити про часові рамки, вступ України в ЄС може відбутися раніше, аніж вступ до НАТО. Зокрема, якщо Україна відповідатиме критеріям вступу в ЄС, її будуть вітати як члена Євросоюзу.
 
Мерц вважає, що Україна має бути суверенною державою в ухваленні рішень про політичні і військові альянси.

 

НАТОМарк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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