У Німеччині затримали українця за підозрою в диверсіях

У Баварії під час перевірки транспортного засобу на автобані A6 затримали двох чоловіків – громадян України й Латвії, яких підозрюють у шпигунстві з метою диверсій.

Інцидент стався 12 квітня приблизно о 21.30 поблизу населеного пункту Нойендеттельзау. Правоохоронці зупинили автомобіль із латвійськими номерними знаками, який рухався в напрямку кордону із Чехією.

"Під час операції служби екстреної допомоги виявили у двох пасажирів транспортного засобу, 43-річного українця і 45-річного громадянина Латвії, різні підозрілі предмети, зокрема підроблені документи, камери, дрон, GPS-трекери, рації, кілька мобільних телефонів і сім-картки. Усі ці предмети згодом вилучили", – ідеться в заяві поліції.

За попередніми даними слідства, підозрювані могли діяти за дорученням "організації або структури за межами Німеччини".

Суд у Мюнхені вже видав ордери на арешт обох чоловіків. Зараз вони перебувають під вартою в одній із пенітенціарних установ Баварії. Відомо, що жоден із них не мав постійного місця проживання в Німеччині.