Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

24 квітня 2026, 09:09
У Німеччині затримали українця за підозрою в диверсіях
Фото: з вільного доступу
Правоохоронці зупинили в Нойендеттельзау автомобіль із латвійськими номерними знаками, який рухався в напрямку кордону із Чехією.
У Баварії під час перевірки транспортного засобу на автобані A6 затримали двох чоловіків – громадян України й Латвії, яких підозрюють у шпигунстві з метою диверсій.
 
Про це повідомила пресслужба поліції Німеччини.
 
Інцидент стався 12 квітня приблизно о 21.30 поблизу населеного пункту Нойендеттельзау. Правоохоронці зупинили автомобіль із латвійськими номерними знаками, який рухався в напрямку кордону із Чехією.
 
"Під час операції служби екстреної допомоги виявили у двох пасажирів транспортного засобу, 43-річного українця і 45-річного громадянина Латвії, різні підозрілі предмети, зокрема підроблені документи, камери, дрон, GPS-трекери, рації, кілька мобільних телефонів і сім-картки. Усі ці предмети згодом вилучили", – ідеться в заяві поліції.
 
За попередніми даними слідства, підозрювані могли діяти за дорученням "організації або структури за межами Німеччини".
 
Суд у Мюнхені вже видав ордери на арешт обох чоловіків. Зараз вони перебувають під вартою в одній із пенітенціарних установ Баварії. Відомо, що жоден із них не мав постійного місця проживання в Німеччині.

 

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється