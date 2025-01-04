У Пентагоні розповіли, як швидко зможуть доставити допомогу Україні

Допомога продовжуватиме надходити в Україну після закінчення повноважень нинішньої адміністрації.

У Міністерстві оборони США розповіли, чи зможуть доставити всю зброю з нових пакетів допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, про які було оголошено кілька днів тому.

Про це розповіла прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона пояснила, що "можливості та обладнання... надходять з наших полиць у міру їхньої доступності".

"Тому досить імовірно, що ви побачите, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після цієї адміністрації; це цілком нормально", - сказала Сінгх.