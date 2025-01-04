У Пентагоні розповіли, як швидко зможуть доставити допомогу Україні
04 січня 2025, 09:55
Фото: afp.com
Допомога продовжуватиме надходити в Україну після закінчення повноважень нинішньої адміністрації.
У Міністерстві оборони США розповіли, чи зможуть доставити всю зброю з нових пакетів допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, про які було оголошено кілька днів тому.
Про це розповіла прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона пояснила, що "можливості та обладнання... надходять з наших полиць у міру їхньої доступності".
"Тому досить імовірно, що ви побачите, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після цієї адміністрації; це цілком нормально", - сказала Сінгх.
Вона також розповіла, що міністр оборони Ллойд Дж. Остін планує вирушити на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України. За її словами, запланована участь Остіна в майбутній зустрічі покликана "підтвердити нашу незмінну прихильність до України".
"Держсекретар Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить спроможність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", - сказала Сінгх, водночас додавши, що детальнішу інформацію про офіційні плани буде надано найближчими днями.