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У рф заявили про атаку дронів на Бєлгородську область, є пошкодження будинків

06 лютого 2024, 08:39
У рф заявили про атаку дронів на Бєлгородську область, є пошкодження будинків
Фото: з вільних джерел
На росіян чекала тривожна ніч.

Місто Губкін у Бєлгородській області росії нібито зазнало атаки "ЗСУ за допомогою БПЛА".

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. 

"Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає. Різні пошкодження виявлено на території 4 приватних житлових домоволодінь: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у російському Санкт-Петербурзі вранці 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невський мазут".

безпілотникивійна в Україніросія окупантиатака дронів

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