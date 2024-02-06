У рф заявили про атаку дронів на Бєлгородську область, є пошкодження будинків

На росіян чекала тривожна ніч.

Місто Губкін у Бєлгородській області росії нібито зазнало атаки "ЗСУ за допомогою БПЛА".

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає. Різні пошкодження виявлено на території 4 приватних житлових домоволодінь: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у російському Санкт-Петербурзі вранці 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невський мазут".