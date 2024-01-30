У січні військовий вантаж з Китаю до білорусі надходив чотири рази – ЗМІ

Ймовірно, він доставляв військовий вантаж.

На початку січня Китай здійснив чотири рейси транспортного літака Boeing 747-4FTF до білорусі.



Про це повідомляє motolko.help.

На початку січня вдалося зафіксуувати нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo у Національному аеропорту "мінськ". Протягом 4-х днів Boeing 747-4FTF здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі - мінськ:

08.01.2024 рейс CAO1095 до мінська, назад CAO1096;

09.01.2024 рейс CAO1097 до мінська, назад CAO1098;



10.01.2024 рейс CAO1095 до мінська, назад CAO1096;



11.01.2024 рейс CAO1097 до мінська, назад CAO1098.



Варто зазначити, що всі рейси прибували до мінська фактично в один й той самий час - з 09:30 до 10:10, а після цього літак перебував в білорусі близько 3 годин - достатньо для проведення розвантаження.

Також можна припустити, що рейси здійснювалися двома партіями, тобто, 8 та 9 січня, а також 10 й 11 січня.

В Національному аеропорту "мінськ" працює логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Усі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках, але китайський B-2476 паркувався на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків.



VIP-стоянка розташовано далі від інших, а праворуч від неї знаходиться КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі.



"За нашими даними, борт Air China Cargo доставив у білорусь військову техніку з Китаю. Вантаж, імовірно, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, оскільки навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги і не стояти просто неба", - зазначає видання.



У 2017 році білорусь взяла на озброєння китайські бронеавтомобілі CS/VN3 Dajiang, які привезли до країни за допомогою точно такого ж вантажного літака Boeing 747-4FTF компанії Air China Cargo.



"За один рейс Boeing 747 цілком може привезти щонайменше чотири-п'ять таких бронеавтомобілів, але, крім бронеавтомобілів, білоруський ВПК використовує і китайські комплектуючі для виробництва ракет РСЗВ "Полонез"", - написали журналісти.

Що контретно транспортували китайські літаки, наразі невідомо, проте, усе вказує на те, що це був вантаж військово призначення.