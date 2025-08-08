У США пообіцяли $50 млн винагороди за інформацію про лідера Венесуели Мадуро
08 серпня 2025, 10:57
США не визнають Мадуро президентом Венесуели ще з 2019 року
Міністерство юстиції та Державний департамент США оголосили винагороду за інформацію про президента Венесуела Ніколаса Мадуро. Розмір винагороди - 50 млн доларів.
Про це повідомила генеральна прокурорка США Памелу Бонді в X.
США готові виплатити нагороду за інформацію, яка дасть змогу затримати Мадуро, якого звинувачують у наркоторгівлі, корупції та порушенні прав людини. Йдеться, зокрема, про використання організацій, визнаних терористичними, для завезення наркотиків до США.
"Мадуро використовує іноземні терористичні організації, щоб завозити смертельні наркотики й насильство до нашої країни", - заявила Бонді
Варто зазначити, що США не визнають Мадуро президентом Венесуели ще з 2019 року, а його "перемогу" на виборах минулого року шахрайством.
Раніше за інформацію про Мадуро пропонували 15 млн доларів, у січні цьогоріч суму збільшили до 25 млн доларів. Тепер же суму винагороди подвоїли.
Мін'юст США також конфіскував активи, пов'язані з Мадуро, на понад 700 млн доларів, зокрема це два приватні літаки та дев'ять автомобілів.