У США відреагували на перелік реформ, на які чекають партнери від України

Перелік надали як основу для консультацій з українським урядом і ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу.

У медіа поширили лист із переліком реформ, які повинна втілити Україна, щоб залучати військову допомогу в подальшому. На це відреагувало посольство США в Україні, але не підтвердило правдивість опублікованих документів.

Про це зазначили у пресслужбі.

"Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення і зворотного звʼязку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі", — йднться у повідомленні.

Перелік надали як основу для консультацій з українським урядом і ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу.

Метою називають "визначення пріоритетів і консолідацію кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами".

Нагадаємо, Медіа опублікували лист із переліком реформ, які має зробити Україна, щоб і надалі отримувати військову допомогу. Пишуть, що лист розіслав заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл.

На лист відреагував нардеп Ярослав Железняк зі словами, що це позиція не лише США, оскільки його відправили на адресу Координаційної платформи донорів. До неї входять Євросоюз, країни "Великої сімки" (G7) та Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші.

У документі зазначена пріоритетність виконання реформ: 0—3 місяці, 3—6 місяців, один рік, 18 місяців. Реформи стосуються роботи НАБУ, НАЗК, САП, Вищої ради правосуддя, Верховного суду України та інших судових органів.