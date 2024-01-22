У США заявили, що Іран залучений до атак хуситів у Червоному морі

Іран навчає та постачає зброю єменським хуситам.

Іран має безпосередній зв'язок до атак єменських хуситів у Червоному морі.

Про це заявив командувач ВМС Центрального командування США (CENTCOM) віцеадмірал Бред Купер, пише ABC News.

"Іран, безсумнівно, надає фінансування і ресурси, займається постачанням, навчає. Очевидно, він вельми безпосередньо залучений у те, що відбувається. У цьому секрету немає", — заявив представник CENTCOM.

Купер визнав, що атаки, пов’язані з Іраном, поширилися з раніше небезпечних районів у Перській затоці та Ормузькій протоці по всьому Близькому Сходу.

"Очевидно, що дії хуситів, ймовірно, з точки зору їхніх атак на торгове судно, є найбільш значущими з усіх, які ми бачили за два покоління. Факти просто такі, що вони атакують міжнародне співтовариство; отже, міжнародну реакцію, я думаю, ви бачили",- сказав він AP у телефонному інтерв’ю.

Він зазначив, що у США немає планів супроводжувати судна біля берегів Ємену, а замість цього американські військові мають намір створити тут зону безпеки.

При цьому, за його словами, загроза хуситів для комерційного судноплавства в регіоні виявилася найбільш значною "за два покоління". При цьому Купер нагадав про події 1984-1988 років, коли під час ірансько-іракської війни 1980-1988 років Іран та Ірак атакували комерційні судна в Перській затоці та Ормузькій протоці.

З листопада хусити завдали щонайменше 34 ударів по комерційному судноплавству. У свою чергу США та Велика Британія почали завдавати авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам; американські військові здійснили сім серій атак по позиціях заколотників.

Однак напередодні заступник радника президента США з нацбезпеки Джон Файнер визнав в інтерв'ю телеканалу ABC, що Вашингтону знадобиться час, щоб впоратися з цією загрозою.