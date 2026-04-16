У ЄС відреагували на погрози рф цілити по європейських оборонних підприємствах

У Європейському Союзі відреагували на публікацію Міністерством оборони росії переліку компаній, які, за твердженням москви, пов’язані з виробництвом ударних безпілотників для України.

"Ми не будемо надавати цим коментарям додаткової ваги детальними відповідями, але зосередимося на тому, що робимо ми: ми підтримуємо Україну, посилюємо власну оборону, і насправді путін і росія мали б зробити інше – передусім щиро розпочати мирний процес, а також звернути увагу на власну ослаблену економіку замість ведення війни", – заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер на брифінгу у Брюсселі.

Вона наголосила, що росія є державою-агресором зі злочинною поведінкою, і це проявляється не лише в самій росії, де путін фактично знищив усю опозицію, і не лише в Україні, а й у всьому світі.

"Що входить до їхнього "арсеналу"? Це придушення, вбивства, погрози, створення руйнувань. Саме це вони намагаються робити і зараз", – зазначила Гіпер.

Вона також наголосила, що перший квартал цього року демонструє, що дефіцит російського бюджету майже подвоївся порівняно з аналогічним кварталом торік і перевищує весь запланований дефіцит на 2026 рік. Тож, за словами речниці, "настав час росії припинити свою війну терору та агресії".