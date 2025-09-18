У Запорізькій області під час диверсії загинули 18 офіцерів штабу 35-ї армії рф
30 серпня в районі населеного пункту Воскресенка Запорізької області сталася диверсія, внаслідок якої загинули 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії росії.
Про це повідомляє проєкт "Хочу жить".
За даними джерел, невідомі підпалили суху траву поблизу командного пункту. Вогонь швидко поширився на приміщення і бліндажі, через сильне задимлення та отруєння чадним газом офіцери не змогли врятуватися. Тіла ще п'ятьох росіян не вдалося евакуювати.Пожежа повністю знищила частину командного пункту, що унеможливило порятунок та ідентифікацію окремих тіл.