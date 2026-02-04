У ЗСУ створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони

У Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що відрядив до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО".

""Мала ППО" — один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", — додав генерал.

Водночас Сирський зауважив, що за цим напрямом не все залежить лише від професіоналізму військовослужбовців. Визначальними, з його слів, залишаються темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від партнерів.

"Противник постійно вдосконалює свої засоби ураження — зокрема, оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення", — пояснив головнокомандувач.

Сирський повідомив, що також триває підготовка додаткових екіпажів. Так, сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних сил. Вони виконують завдання в І–III ешелонах перехоплення. Паралельно посилюється антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.