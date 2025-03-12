Учасники перемовин у Джидді обговорювали територіальні поступки, тему виборів не піднімали

Держсекретар США заявив, що гарантії безпеки для України мають бути як "щось на кшталт стримування" майбутньої агресії

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії щодо завершення війни з росією, де домовились про можливість 30-денного перемир’я, серед іншого, сторони обговорювали питання можливих територіальних поступок.

Про це повідомляє The Guardian.

Марко Рубіо підтвердив, що переговори у вівторок у Джидді, Саудівська Аравія, стосувалися того, "як би виглядав процес переговорів" і включали "розмови про територіальні поступки".

Також Рубіо заявив, що США сьогодні "будуть контактувати з росіянами".