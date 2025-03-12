Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Учасники перемовин у Джидді обговорювали територіальні поступки, тему виборів не піднімали

12 березня 2025, 17:33
Учасники перемовин у Джидді обговорювали територіальні поступки, тему виборів не піднімали
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар США заявив, що гарантії безпеки для України мають бути як "щось на кшталт стримування" майбутньої агресії
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії щодо завершення війни з росією, де домовились про можливість 30-денного перемир’я, серед іншого, сторони обговорювали питання можливих територіальних поступок. 
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Марко Рубіо підтвердив, що переговори у вівторок у Джидді, Саудівська Аравія, стосувалися того, "як би виглядав процес переговорів" і включали "розмови про територіальні поступки".
 
Також Рубіо заявив, що США сьогодні "будуть контактувати з росіянами".
 
Він сказав, що США сподіваються отримати позитивну відповідь від росії, і "рішуче закликають росіян припинити всі військові дії".
 
"Немає військового вирішення цього конфлікту", – сказав він.

 

війна в Українідержсекретар СШАросія окупанти

Останні матеріали

Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Cуспільство
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2025, 12:34
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 березня 2025, 09:04
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Політика
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2025, 07:27
Том Купер рекомендує: Eutelsat проти Starlink. У військових є альтернатива
Технології
Том Купер рекомендує: Eutelsat проти Starlink. У військових є альтернатива
Переклад iPress – 10 березня 2025, 14:24
Штучний культ інвесторів. Коли лусне мильна бульбашка Маска – професор Гарварду Міхір А. Десаї
Бізнес & Фінанси
Штучний культ інвесторів. Коли лусне мильна бульбашка Маска – професор Гарварду Міхір А. Десаї
Переклад iPress – 10 березня 2025, 11:56
Тиждень, коли США почали вбивати українців. План Трампа нашкодити Україні та допомогти росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли США почали вбивати українців. План Трампа нашкодити Україні та допомогти росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 березня 2025, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється