Угорщина стала єдиною країною ЄС, що не підписала засудження удару рф по Києву

Угорщина єдина з 27 членів ЄС не підписала заяву високої представниці блоку з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, що засуджує масований удар росії по Києву 28 серпня.

Про це стало відомо зі спільної заяви ЄС.

У заяві представники ЄС засудили атаку росії на цивільних і цивільну інфраструктуру, назвавши її "свідомою ескалацією та підриванням зусиль задля миру".

Там також згадали, що під час атаки постраждали будівлі представництва Європейського Союзу та Бртанської Ради, що "засвідчує безрозсудний характер дій росії та її зневагу до міжнародного права".

"Навмисні атаки на цивільних і невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", — йдеться в заяві.

Документ підписали всі 26 членів ЄС, окрім Угорщини. Також його підтримала Велика Британія.

Внаслідок російської масованої атаці по Україні в ніч на 28 серпня в Києві загинули 23 людини, у тому числі четверо дітей. Ще понад пів сотні киян зазнали поранень.