росія вдарила по Києву ракетами та дронами: є загиблі та поранені (оновлено)

У столиці триває розбір завалів.

У ніч на 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував БпЛА типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилатів ракети і гіперзвукові ракети "Кинджал".

Відомо про 4 загиблих, серед яких 2 дітей. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що 38 людей поранені. Серед них щонайменше 5 дітей від 7 до 17 років, 30 людей госпіталізували.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченко, відомо про пошкодження в понад 20 місцях у Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі ворог прямим влучанням знищив частину 5-поверхівки з першого по пʼятий поверх. Під завалами перебувають люди.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, загорілись автівки. Десятки автівок постраждали в кількох місцях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок.

У Шевченківському районі постраждали нежитлові будівелі, офіси, автівки.

У Голосіївському районі сталося займання в кількох місцях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

Також є пошкодження в Деснянському та Оболонському районах.

У центрі Києва пошкоджений торговельний центр.

Для гасіння пожеж рятувальники залучають авіацію.

Оновлено

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян на Київ збільшилась до восьми людей. Водночас він зазначив, що серед загиблих одна дитина, а не дві, як повідомлялося раніше.

У столиці триває розбір завалів житлового будинку, під якими, ймовірно, все ще можуть залишатися люди.

За словами президента, десятки мешканців отримали поранення внаслідок чергової масованої атаки рф.

"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для російського диктатора владіміра путіна.

"Ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що", - повідомив президент.

Оновлено

Унаслідок масованої комбінованої атаки російських окупаційних військ на Київ у ніч на четвер, 28 серпня, кількість загиблих зросла до 12 людей, серед них — троє дітей віком 2, 17 та 14 років, зазначив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.