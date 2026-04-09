Угорщина запропонувала допомогу Ірану після атаки на Хезболлу – WSJ

09 квітня 2026, 12:22
Фото: Getty Images
Розкриття розмови з іранським МЗС підкреслює суперечності між офіційною політикою та реальними діями.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто телефоном повідомив іранського колегу Аббаса Арагчі про готовність поділитися усіма даними, зібраними в ході розслідування, і передати кожен документ.

Сенсаційне розслідування The Washington Post розкрило, що угорські спецслужби надали Ірану інформацію після смертоносної атаки в Лівані у вересні 2024 року, коли вибухнули тисячі пейджерів Хезболли. 

Хоча Угорщина офіційно не була причетна до вибухів, дзвінок Сіярто ставить питання про приховані зв’язки уряду Віктора Орбана з Іраном у період, коли США та Ізраїль перебувають у конфлікті з Тегераном. Це суперечить заявленій підтримці Ізраїлю, що Угорщина демонструє на міжнародних майданчиках, включно з Радою Безпеки ООН та Міжнародним кримінальним судом.

Розслідування також підкреслює ширший контекст про те, що уряд Орбана тісно взаємодіє з москвою, що підтримує Іран у конфлікті зі США. 

Крім того, за даними розслідувальних ЗМІ, Сіярто координував дії з Сергієм Лавровим щодо обходу санкцій ЄС. 

Стенограма дзвінка Сіярто та Арагчі демонструє готовність Угорщини надавати Тегерану допомогу та обмінюватися інформацією на фоні геополітичного протистояння у регіоні.

 
Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
