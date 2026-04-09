Розкриття розмови з іранським МЗС підкреслює суперечності між офіційною політикою та реальними діями.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто телефоном повідомив іранського колегу Аббаса Арагчі про готовність поділитися усіма даними, зібраними в ході розслідування, і передати кожен документ.

Сенсаційне розслідування The Washington Post розкрило, що угорські спецслужби надали Ірану інформацію після смертоносної атаки в Лівані у вересні 2024 року, коли вибухнули тисячі пейджерів Хезболли.

Хоча Угорщина офіційно не була причетна до вибухів, дзвінок Сіярто ставить питання про приховані зв’язки уряду Віктора Орбана з Іраном у період, коли США та Ізраїль перебувають у конфлікті з Тегераном. Це суперечить заявленій підтримці Ізраїлю, що Угорщина демонструє на міжнародних майданчиках, включно з Радою Безпеки ООН та Міжнародним кримінальним судом.

Розслідування також підкреслює ширший контекст про те, що уряд Орбана тісно взаємодіє з москвою, що підтримує Іран у конфлікті зі США.

Крім того, за даними розслідувальних ЗМІ, Сіярто координував дії з Сергієм Лавровим щодо обходу санкцій ЄС.

Стенограма дзвінка Сіярто та Арагчі демонструє готовність Угорщини надавати Тегерану допомогу та обмінюватися інформацією на фоні геополітичного протистояння у регіоні.