Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорські літаки вивозили гроші та коштовності з росії

26 березня 2026, 19:31
Фото: Getty Images
Угорський журналіст заявив про дані з кількох країн і пов’язав розслідування з тиском влади.

Урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з росії значні суми готівки та коштовності.

Про це заявив угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї.

За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.
 
Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з росії завантаженими готівкою та коштовностями. За його словами, джерелами інформації стали посадовці щонайменше з шести різних країн. Він уточнив, що ці відомості були отримані не через прослуховування угорських посадовців, а через розмови російських чиновників, які обговорювали підготовку такого вантажу.
 
Паньї також заявив, що розслідування може бути причиною тиску на нього з боку угорської влади. Зокрема, 26 березня Міністерство юстиції Угорщини ініціювало проти нього справу за підозрою у шпигунстві.
 
Журналіст припускає, що влада може висунути проти нього й інші звинувачення. Окрім цього, проурядове видання Mandiner оприлюднило аудіозапис розмови Паньї з неназваною співрозмовницею. На записі він говорить, що знає про прослуховування міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто іноземною спецслужбою.
 
У своїх дописах журналіст підтвердив, що досліджував контакти між Сійярто та міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. За його даними, європейські спецслужби записали їхню комунікацію, яка, за оцінкою джерел, викликає "серйозну підозру в політичній розвідці та агентській поведінці на користь росії".
 
Журналіст також намагався з’ясувати, чи існували секретні канали зв’язку між Сійярто та Лавровим, які могли бути приховані від офіційних структур угорського Міністерства закордонних справ. На цьому тлі державні медіа в Угорщині назвали Паньї шпигуном і розпочали інформаційну кампанію проти нього.
РосіяУгорщина

Останні матеріали

путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється