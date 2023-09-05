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ПОЛІТИКА

Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО ще раніше – віцепрем'єрка

05 вересня 2023, 19:03
Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО ще раніше – віцепрем'єрка
Стефанішина впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини, виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів.

Віцепрем’єр-міністерка  з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна здатна навіть в умовах війни з росією здійснювати кроки, необхідні для вступу в ЄС.

Про це вона сказала в інтерв'ю Голосу Америки.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення до 2030 року, віцепрем’єрка зазначила, що це не означає потребу для України чекати сім років на можливість вступу.

Стефанішина впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини, виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів, а також створити умови для відновлення української економіки, які дозволять Україні стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

"Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення", – додала вона.

За словами віцепрем’єрки, вступ до НАТО для України може виглядати ближчим.

"Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору", – наголосила Стефанішина.

НАТОСтефанішінавійна в Україні

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