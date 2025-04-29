Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати свій рух в ЄС
29 квітня 2025, 20:53
Фото: з відкритих джерел
З 12 травня "на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті, з української і угорської сторін".
За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились розпочати регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.
Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепремʼєр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Стефанішина розповіла, що з 12 травня "на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті, з української і угорської сторін".
Переговорні групи працюватимуть "до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань у межах тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", додала віцепремʼєрка.
"Ми очікуємо попрацювати впродовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони і вже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати", – сказала Стефанішина.
Вона зауважила, що під час переговорів у Будапешті у вівторок українська делегація не почула жодних радикальних заяв чи негативних висловлювань від угорської сторони.