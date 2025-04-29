Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати свій рух в ЄС

З 12 травня "на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті, з української і угорської сторін".

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились розпочати регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепремʼєр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина розповіла, що з 12 травня "на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті, з української і угорської сторін".

Переговорні групи працюватимуть "до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань у межах тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", додала віцепремʼєрка.