Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна екстрадувала до Литви російського військового, який катував цивільних на окупованій території

31 жовтня 2025, 13:44
Україна екстрадувала до Литви російського військового, який катував цивільних на окупованій території
Фото: з вільного доступу
Там його чекає суд за катування литовця в окупованому Мелітополі.

Україна екстрадувала до Литви російського військового, причетного до катувань цивільних в окупованому Мелітополі.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він зазначив, що у Литві на нього чекає реальне кримінальне переслідування за воєнні злочини. Зокрема, 30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці.

"Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. Йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине. За нашими даними він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими", - написав генпрокурор.

За даними Нацполіції України, у квітні 2022 року російські військові незаконно затримали у Мелітополі громадян України та громадянина Литви, який перебував у місті з приватною поїздкою і не мав жодного стосунку до військових дій. Їх тривалий час  утримували у приміщеннях на території аеродрому, били, погрожували зброєю, тримали у нелюдських умовах та психологічно тиснули. У підсумку деякі з них померли, а серед виконавців злочину був переданий російський військовий.

Як пише LRT, генеральний прокурор Ніда Грунскене підтвердила, що 29 жовтня підозрюваного доставили до Литви.  Вона назвала це «надзвичайно важливим» результатом досудового розслідування воєнних злочинів в Україні, яке проводиться в Литві.

Грунскене зазначила, що за даними литовських слідчих з березня по вересень 2022 року військовослужбовці Збройних сил росії, зокрема особовий склад 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії, брали участь в організації так званого фільтраційного табору на навчальній базі на території Мелітопольського військового аеродрому. Серед ув’язнених був і громадянин Литви.

У Литві росіянину висунули підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій. Йому загрожує пожиттєве ув’язнення.

ЛитваМелітопольвійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється