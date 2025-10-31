Україна екстрадувала до Литви російського військового, який катував цивільних на окупованій території

Там його чекає суд за катування литовця в окупованому Мелітополі.

Україна екстрадувала до Литви російського військового, причетного до катувань цивільних в окупованому Мелітополі.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він зазначив, що у Литві на нього чекає реальне кримінальне переслідування за воєнні злочини. Зокрема, 30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці.

"Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. Йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине. За нашими даними він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими", - написав генпрокурор.

За даними Нацполіції України, у квітні 2022 року російські військові незаконно затримали у Мелітополі громадян України та громадянина Литви, який перебував у місті з приватною поїздкою і не мав жодного стосунку до військових дій. Їх тривалий час утримували у приміщеннях на території аеродрому, били, погрожували зброєю, тримали у нелюдських умовах та психологічно тиснули. У підсумку деякі з них померли, а серед виконавців злочину був переданий російський військовий.

Як пише LRT, генеральний прокурор Ніда Грунскене підтвердила, що 29 жовтня підозрюваного доставили до Литви. Вона назвала це «надзвичайно важливим» результатом досудового розслідування воєнних злочинів в Україні, яке проводиться в Литві.

Грунскене зазначила, що за даними литовських слідчих з березня по вересень 2022 року військовослужбовці Збройних сил росії, зокрема особовий склад 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії, брали участь в організації так званого фільтраційного табору на навчальній базі на території Мелітопольського військового аеродрому. Серед ув’язнених був і громадянин Литви.

У Литві росіянину висунули підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій. Йому загрожує пожиттєве ув’язнення.