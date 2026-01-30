Україна хотіла б отримати від Чехії літаки L-159 – Зеленський

Вони можуть стати одним із елементів комплексної системи із захисту неба.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна залишається зацікавленою в отриманні чеських легких штурмовиків L-159.

Глава держави наголосив, що захист українського неба є багаторівневою системою, яка поєднує різні компоненти — від мобільних підрозділів ППО до авіації.

За його словами, літаки L-159 можуть стати одним із елементів комплексної системи із захисту неба. Президент підкреслив, що Україна була б зацікавлена в їх постачанні у максимально стислі терміни.

Водночас Зеленський допустив розширення співпраці з Чехією у сфері оборонної промисловості. Зокрема, він припустив, що випробування чеських літаків в Україні можуть у перспективі привести до укладання нових контрактів, вигідних як для української сторони, так і для чеського оборонного сектору.

Президент наголосив, що такий формат взаємодії може стати основою для довгострокового партнерства у сфері військової авіації та протиповітряної оборони.