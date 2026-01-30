Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна хотіла б отримати від Чехії літаки L-159 – Зеленський

30 січня 2026, 20:35
Україна хотіла б отримати від Чехії літаки L-159 – Зеленський
Вони можуть стати одним із елементів комплексної системи із захисту неба.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна залишається зацікавленою в отриманні чеських легких штурмовиків L-159.
 
Про це повідомляє "Чеське радіо".
 
Глава держави наголосив, що захист українського неба є багаторівневою системою, яка поєднує різні компоненти — від мобільних підрозділів ППО до авіації.
 
За його словами, літаки L-159 можуть стати одним із елементів комплексної системи із захисту неба. Президент підкреслив, що Україна була б зацікавлена в їх постачанні у максимально стислі терміни.
 
Водночас Зеленський допустив розширення співпраці з Чехією у сфері оборонної промисловості. Зокрема, він припустив, що випробування чеських літаків в Україні можуть у перспективі привести до укладання нових контрактів, вигідних як для української сторони, так і для чеського оборонного сектору.
 
Президент наголосив, що такий формат взаємодії може стати основою для довгострокового партнерства у сфері військової авіації та протиповітряної оборони.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється