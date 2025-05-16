Україна і рф домовилися про нову зустріч та письмово обмінятися баченням зупинення вогню – голова МЗС Туреччини
16 травня 2025, 18:13
Фото: unian.ua
Україна і росія домовилися передати один одному умови, які дадуть змогу досягти припинення вогню
Україна і росія, ймовірно, домовилися про нові переговори під час сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Bengu Turk.
За його словами, сьогодні був важливий день для миру в усьому світі. Переговори в Стамбулі відбулися після "інтенсивних дипломатичних зусиль".
Міністр підтвердив, що українська і російська делегації домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000 осіб у якості заходу зміцнення довіри.
При цьому Україна і росія домовилися передати один одному умови, які дадуть змогу досягти припинення вогню.
"Сторони також домовилися в принципі знову зустрітися. Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб уможливити досягнення міцного миру між росією та Україною", - додав Фідан.