Україна і рф домовилися про нову зустріч та письмово обмінятися баченням зупинення вогню – голова МЗС Туреччини

Україна і росія домовилися передати один одному умови, які дадуть змогу досягти припинення вогню

Україна і росія, ймовірно, домовилися про нові переговори під час сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Bengu Turk.

За його словами, сьогодні був важливий день для миру в усьому світі. Переговори в Стамбулі відбулися після "інтенсивних дипломатичних зусиль".

Міністр підтвердив, що українська і російська делегації домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000 осіб у якості заходу зміцнення довіри.