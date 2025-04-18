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Україна і росія вже завтра планують провести обмін майже 500 полоненими – ЗМІ

18 квітня 2025, 20:57
Україна і росія вже завтра планують провести обмін майже 500 полоненими – ЗМІ
Фото: zik.ua
Обмін планується за посередництва ОАЕ.

В суботу, 19 квітня планується обмін у форматі 246 на 246 між москвою і Києвом.

Про це передає телеканал Sky News, посилаючись на джерело. 

Обізнане джерело повідомило, що обмін планується за посередництва Об'єднаних Арабських  Еміратів.

В обміні візьмуть участь по 246 полонених з кожної сторони, зокрема 46 поранених.

Останній обмін відбувся в лютому. Тоді Україна повернула з російського полону 150 захисників

 

 

обмінвійна в Україні

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