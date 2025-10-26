Україна має право завдавати ударів по пов'язаних із рф цілях у будь-якій точці Європи – Туск

Заява прозвучала після того, як суд у Варшаві відхилив запит Німеччини на екстрадицію українського водолаза, обвинуваченого в підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у 2022 році.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна готова продовжувати війну з росією ще два-три роки, але побоюється, що конфлікт може затягнутися на десятиліття. Крім того, за його словами, Київ стурбований тим, як довго країна зможе витримувати війну - з точки зору і людських втрат, і економіки.

Про це він розповів в інтерв'ю The Times.

"У мене немає сумнівів, що Україна збережеться як незалежна держава. Тепер головне питання - скільки буде жертв. Зеленський сказав мені, що сподівається: війна не триватиме десять років, але Україна готова битися ще два-три роки", - заявив Туск.

Цікавою є заява Туска про те, що Україна має право завдавати ударів по пов'язаних із росією цілях у будь-якій точці Європи. Ця заява прозвучала після того, як суд у Варшаві відхилив запит Німеччини на екстрадицію українського водолаза, обвинуваченого в підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у 2022 році.