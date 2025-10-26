Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна має право завдавати ударів по пов'язаних із рф цілях у будь-якій точці Європи – Туск

26 жовтня 2025, 12:18
Фото: Shutterstock
Заява прозвучала після того, як суд у Варшаві відхилив запит Німеччини на екстрадицію українського водолаза, обвинуваченого в підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у 2022 році.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна готова продовжувати війну з росією ще два-три роки, але побоюється, що конфлікт може затягнутися на десятиліття. Крім того, за його словами, Київ стурбований тим, як довго країна зможе витримувати війну - з точки зору і людських втрат, і економіки.
 
 Про це він розповів в інтерв'ю The Times.
 
"У мене немає сумнівів, що Україна збережеться як незалежна держава. Тепер головне питання - скільки буде жертв. Зеленський сказав мені, що сподівається: війна не триватиме десять років, але Україна готова битися ще два-три роки", - заявив Туск.
 
Цікавою є заява Туска про те, що Україна має право завдавати ударів по пов'язаних із росією цілях у будь-якій точці Європи. Ця заява прозвучала після того, як суд у Варшаві відхилив запит Німеччини на екстрадицію українського водолаза, обвинуваченого в підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у 2022 році.
 
Туск зазначив, що повномасштабна війна руйнує російську економіку, яка, за його словами, "не має шансів вижити в довгостроковій перспективі" і стикається з "драматичними" проблемами - на тлі нових санкцій США проти нафтових компаній.
 
Після зустрічі "коаліції охочих" європейські лідери висловили надію, що до Різдва вдасться ухвалити рішення про надання Україні доступу до заморожених російських активів. Глава МЗС Великої Британії Іветт Купер закликала союзників "діяти негайно": "Ми повинні дістатися до російських грошей. Зараз, коли санкції почали працювати, саме час посилити економічний тиск, щоб підштовхнути путіна до переговорів".
 
Однак, на думку прем'єр-міністра Польщі, внутрішня нестабільність зробить путіна лише агресивнішим, і поки що неясно, наскільки "стійким" виявиться новий жорсткий підхід президента США Дональда Трампа до москви.
 
"росіяни перебувають у глибокій економічній кризі. Але чи можемо ми сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна серйозна перевага перед Заходом, особливо перед Європою: вони готові воювати. А в умовах війни це вирішальний фактор. Не можна перемогти, якщо ти не готовий битися або хоча б чимось пожертвувати", - підкреслив він.

 

Дональд Тусквійна в Україніросія окупанти

