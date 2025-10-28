Україна не зможе повернути всі захоплені рф території – глава Міноборони Італії
28 жовтня 2025, 21:33
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Україна не зможе відвоювати всі території, захоплені росією з 2014 року, навіть за допомогою союзників.
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Il Sole 24 ore.
"Сьогодні всі вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. росія ніколи їх не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою", - сказав Крозетто.
За його словами, російський диктатор путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і тим самим поставив себе в становище, коли він не може вести переговори.
Італійський міністр зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки.
"Тільки українцям вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може посилитися. Українські втрати становлять 520 тисяч осіб, а російські - понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про це уявлення", - підкреслив Крозетто.
Він також заявив, що росія активно поширює пропаганду в європейських країнах. За словами глави Міноборони, Італія є головною країною Європи, яку москва хоче дестабілізувати.