Україна не зможе повернути всі захоплені рф території – глава Міноборони Італії

28 жовтня 2025, 21:33
Україна не зможе повернути всі захоплені рф території – глава Міноборони Італії
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Італійський міністр зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки.
Україна не зможе відвоювати всі території, захоплені росією з 2014 року, навіть за допомогою союзників.
 
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Il Sole 24 ore.
 
"Сьогодні всі вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. росія ніколи їх не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою", - сказав Крозетто.
 
За його словами, російський диктатор путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і тим самим поставив себе в становище, коли він не може вести переговори.
 
Італійський міністр зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки.
 
"Тільки українцям вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може посилитися. Українські втрати становлять 520 тисяч осіб, а російські - понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про це уявлення", - підкреслив Крозетто.
 
Він також заявив, що росія активно поширює пропаганду в європейських країнах. За словами глави Міноборони, Італія є головною країною Європи, яку москва хоче дестабілізувати.

 

