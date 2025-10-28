Україна не зможе повернути всі захоплені рф території – глава Міноборони Італії

Італійський міністр зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки.

Україна не зможе відвоювати всі території, захоплені росією з 2014 року, навіть за допомогою союзників.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Il Sole 24 ore.

"Сьогодні всі вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. росія ніколи їх не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою", - сказав Крозетто.

За його словами, російський диктатор путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і тим самим поставив себе в становище, коли він не може вести переговори.