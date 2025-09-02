Україна першою в світі почала активно використовувати рої дронів зі штучним інтелектом
02 вересня 2025, 20:11
Фото: www.ekathimerini.com
Військові експерти кажуть, що така технологія є наступним етапом розвитку дронової війни
Україна першою в світі стала використовувати штучний інтелект, щоб рої дронів могли координувати свої дії на полі бою. Ця інноваційна технологія є передвісником майбутнього бойових дій.
Про це пише The Wall Street Journal.
Військові експерти кажуть, що така технологія є наступним етапом розвитку дронової війни. Вона дозволяє одночасно задіяти десятки або навіть тисячі дронів для подолання оборони ворожої цілі, чи то місто, чи окремий військовий об'єкт.
За словами високопоставленого українського офіцера та компанії, що розробляє програмне забезпечення, протягом більшої частини минулого року Україна проводила ройові атаки на передовій. Хоча раніше про ці випадки не повідомляли, аналітики кажуть, що це є першим випадком регулярного використання таких роїв у бою. Рої поєднують дві сили, що набирають популярність у сучасній війні: штучний інтелект і дрони.
Та використання штучного інтелекту на полі бою також викликає етичні занепокоєння. Існують переживання, що ШІ може вирішувати долю комбатантів і цивільних осіб.
Програмне забезпечення, розроблене стартапом Swarmer дозволяє групам дронів вирішувати, який з них атакує першим. Також вони можуть адаптуватися, якщо, наприклад, у одного з БПЛА розрядиться батарея, розповідає генеральний директор Сергій Купрієнко.
"Ви встановлюєте ціль, а дрони роблять все інше. Вони працюють разом, вони адаптуються", – пояснив він.
У перше технологія Swarmer була вперше застосована українськими силами для встановлення мін близько року тому. З того часу вона використовується для ураження ворожих цілей – безпосередньо окупантів, їх техніки та російської інфраструктури. Програмне забезпечення зазвичай використовують для 3 дронів, але були випадки застосування з вісьмома. Також його було протестовано з 25 дронами.
Неназваний офіцер каже, що типова операція передбачає використання розвідувального дрона та ще двох БПЛА, які нестимуть невеликі бомби для удару по ворожим окопам. Оператор вказує дронам зону пошуку позицій противника та дає команду на атаку після їх виявлення. Розвіддрон прокладає маршрут, після чого інші дрони наводяться на ціль.
У цих місіях беруть участь три особи: планувальник, оператор дрона та навігатор. Без програмного забезпечення для рою знадобилося б залучати дев'ять осіб. Тож персонал може виконувати інші завдання.
"США, Китай, Франція, росія та Південна Корея є серед країн, які розвивають технологію роїв. Але аналітики заявили, що не знали про її регулярне використання в бойових діях, доки не почули про операції в Україні. США досліджують цю технологію принаймні з 2016 року, коли запустили понад 100 малих дронів з трьох винищувачів", – додає видання.