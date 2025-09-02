Україна першою в світі почала активно використовувати рої дронів зі штучним інтелектом

Військові експерти кажуть, що така технологія є наступним етапом розвитку дронової війни

Україна першою в світі стала використовувати штучний інтелект, щоб рої дронів могли координувати свої дії на полі бою. Ця інноваційна технологія є передвісником майбутнього бойових дій.

Про це пише The Wall Street Journal.

Військові експерти кажуть, що така технологія є наступним етапом розвитку дронової війни. Вона дозволяє одночасно задіяти десятки або навіть тисячі дронів для подолання оборони ворожої цілі, чи то місто, чи окремий військовий об'єкт.

За словами високопоставленого українського офіцера та компанії, що розробляє програмне забезпечення, протягом більшої частини минулого року Україна проводила ройові атаки на передовій. Хоча раніше про ці випадки не повідомляли, аналітики кажуть, що це є першим випадком регулярного використання таких роїв у бою. Рої поєднують дві сили, що набирають популярність у сучасній війні: штучний інтелект і дрони.