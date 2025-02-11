Україна, по суті, погодилася надати США доступ до корисних копалин на $500 млрд – Трамп

На думку американського очільника, продовжувати надавати допомогу Україні просто так було б "нерозумно"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, по суті, погодилася надати США доступ до рідкісноземельних металів на 500 мільярдів доларів як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.

Про це американський лідер заявив в етері Fox News.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з погляду рідкісноземельних металів, з погляду нафти й газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів в Україні", – сказав Трамп.

Американський лідер переконаний, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між росією та Україною. Принагідно він нагадав, що "понад 300 мільярдів доларів", які США надали Україні, значно перевищують внески інших країн.