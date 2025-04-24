Україна погоджується на всі пропозиції припинення вогню, крім тих, що суперечать Конституції – Зеленський

Зеленський також зазначив, що не бачить зараз значного тиску на росію і нових санкційний пакетів.

Україна погоджується на всі пропозиції задля припинення вогню, окрім тих, що суперечать її Конституції.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом ПАР Сірілом Рамафосою у Преторії.

Він зазначив, що українська і європейська команди на вчорашніх переговорах із США в Лондоні напрацювали документ. Він, на думку Зеленського, вже на столі в президента США Дональда Трампа.

"Все, що суперечить нашим цінностям і нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", – підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що не бачить зараз значного тиску на росію і нових санкційний пакетів.