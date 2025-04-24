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Україна погоджується на всі пропозиції припинення вогню, крім тих, що суперечать Конституції – Зеленський

24 квітня 2025, 15:07
Україна погоджується на всі пропозиції припинення вогню, крім тих, що суперечать Конституції – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський також зазначив, що не бачить зараз значного тиску на росію і нових санкційний пакетів.
Україна погоджується на всі пропозиції задля припинення вогню, окрім тих, що суперечать її Конституції.
 
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом ПАР Сірілом Рамафосою у Преторії. 
 
Він зазначив, що українська і європейська команди на вчорашніх переговорах із США в Лондоні напрацювали документ. Він, на думку Зеленського, вже на столі в президента США Дональда Трампа.
 
"Все, що суперечить нашим цінностям і нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", – підкреслив президент. 
 
Зеленський також зазначив, що не бачить зараз значного тиску на росію і нових санкційний пакетів. 
 
"Без закидів. Вважаємо, що при більшому тиску на рф ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, до повного безумовного припинення вогню. Це - крок номер один. І коли ми говоримо про компроміс, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбиті десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс. Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалася, і тому ми говоримо, що перший крок – припинення вогню", – пояснив Зеленський.
 
Він підкреслив, що другим кроком має бути повернення українських дітей і обмін всіх на всіх полонених, і військових, і цивільних. Усіх - з 2014 року. 
 
Коментуючи того, хто може бути гарантом, Зеленський зазначив, що спочатку треба визначити, - гарантом чого. Насамперед потрібно з'ясувати, хто буде гарантом безпеки, аби не було замороженого конфлікту і початку нової війни. На думку Зеленського це мають бути "сильні країни і сильні союзи", які "не боїться росії і має на неї вплив". На погляд Зеленського, це повинні бути США і Європа. 
 
"Якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо: якщо ви не підтримуєте – це ви, ви є членами НАТО. росія не може накладати вето. Подобається воно нам чи не подобається – ви свободні люди. Це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки", – додав він. 
 
Зеленський нагадав, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, яке США запропонували в Саудівській Аравії. Погодилася і на американські пропозиції угоди про мінерали, прибравши звідти те, що суперечило Конституції.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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