Україна повернула тіла ще 61 загиблого героя
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", - пише пресслужба.
Зазначається, що передача відбулась відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 888 українських героїв