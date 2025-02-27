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Україна сподівається, що її угода про корисні копалини витягне її з ями із Трампом – The Economist

27 лютого 2025, 10:18
Україна сподівається, що її угода про корисні копалини витягне її з ями із Трампом – The Economist
president.gov.ua
Попередній проект угоди розпливчастий, але кращий, ніж побоювалися.

Угода між Україною і США має уточнити питання контролю та гарантій безпеки, які президент Володимир Зеленський прагнув отримати ще у вересні в обмін на надання мінеральних ресурсів країни.

Про це повідомляє журнал The Economist.

В новій угоді між Україною та США немає згадки про законопроєкт Дональда Трампа на 500 мільярдів доларів, а також щодо американську вимогу 100% контролю над інвестиційним фондом. 

Видання пише, що власність на фонд розподілятиметься пропорційно внескам обох сторін, а це свідчить про подальшу підтримку України з боку США.

Крім того, було виключено пункт, який зобов’язував Україну сплачувати у фонд подвійну суму від будь-якої майбутньої допомоги. 

Раніше Зеленський критикував цю вимогу і називав її "боргом десяти поколінь українців", але питання контролю фонду залишається відкритим. 

Один пункт передбачає, що США контролюватимуть "максимальну суму", дозволену їхнім законодавством, що може суперечити положенню про пропорційний розподіл впливу.

The Economist додає, що майбутня угода має уточнити механізми контролю, а також гарантії безпеки, які Зеленський прагнув отримати ще у вересні в обмін на доступ до українських мінеральних ресурсів. 

Проте рамкова угода наразі містить лише положення про "захист взаємних інвестицій", але її преамбула передбачає ширшу "архітектуру угод" і підтримку у здобутті гарантій безпеки.

Журналісти додають, що Зеленський не має наміру підписувати другу, повнішу угоду, яка не містить ширших гарантій безпеки. Початковий рамковий документ не потребуватиме ратифікації парламентом, але майбутня угода - так.

Підписання угоди має відбутися вже завтра, 28 лютого. 

Вчора ввечері Трамп підтвердив візит українського колеги.

 

війна в Україніпереговори

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