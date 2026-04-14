Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в оборонній сфері на €4 млрд

Йдеться про посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.

Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на 4 млрд євро. Зокрема, передбачається передача українським воїнам кількох сотень ракет для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє в Telegram міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, він провів переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. "Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро - для посилення ППО, розвитку далекобійних здібностей і спільного виробництва дронів", - зазначив український міністр. За його словами, було підписано три важливі угоди: Німеччина зобов'язалася профінансувати контракт на кілька сотень ракет для систем Patriot. Також німці нададуть українським захисникам 36 пускових установок IRIS-T, це посилить багаторівневу систему ППО.

Україна і Німеччина домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні можливості. Це допоможе наростити виробництво української зброї.

Згідно з домовленостями, дві країни в рамках ініціативи Build with Ukraine запустять спільне виробництво mid-strike дронів з використанням штучного інтелекту. У рамках першого етапу буде вироблено 5000 безпілотників для українських захисників.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільну пресконференцію за підсумками українсько-німецьких міжурядових консультацій у Берліні. Країни підписали низку угод про співпрацю, зокрема у сфері оборони, включно з домовленістю про електронний обмін даними для бою.