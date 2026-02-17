Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та росія залишаються далекими від компромісу – NYT

17 лютого 2026, 11:55
Україна та росія залишаються далекими від компромісу – NYT
ДСНС
Сторони залишаються далекими від компромісу щодо двох ключових питань - українського сходу та західних гарантій безпеки.
Українські та російські посадовці у вівторок мають зустрітися у Швейцарії для нового раунду мирних переговорів за посередництва США, втім, прориву, який міг би покласти край війні, наразі не очікують.
 
Про це пише The New York Times.
 
Йдеться, бойові дії тривають, попередні переговори дали обмежені результати, а ключові розбіжності залишаються невирішеними.
 
"Це вже третя тристороння зустріч представників України, росії та США приблизно за три тижні. Два попередні раунди відбулися в Об’єднаних Арабських Еміратах. Київ і москва називали їх продуктивними, однак фактичний прогрес обмежився обміном військовополоненими. Наприкінці цього місяця війна увійде у п’ятий рік", - пише ЗМІ.
 
Зазначається, що сторони залишаються далекими від компромісу щодо двох ключових питань: долі контрольованих Україною територій на сході, на які претендує росія, а також західних гарантій безпеки для України після завершення війни.
 
Переговори в Женеві триватимуть у вівторок і середу. З американського боку посередниками виступають спецпредставник президента Дональд Трамп Стів Віткофф та зять глави держави Джаред Кушнер.
війна в Україніросія окупантипереговори з рф

