​Україна та Саудівська Аравія домовилися про оборонне співробітництво

Представники міністерств оборони України та Саудівської Аравії уклали договір про оборонне співробітництво перед початком зустрічі українського президента Володимира Зеленського та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммада бін Салмана Аль Сауда у Джидді.

"У Джидді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, щоб обговорити взаємовигідне партнерство", – йдеться у пресрелізі.

Лідери говорили про те, як посилити Україну та Саудівську Аравію. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна відкрита до підтримки тих, хто підтримує нас, і першим кроком до цього є домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво, підписана перед початком цієї зустрічі.

Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та водночас посилює міжнародну роль України як безпекового донора. У Офісі президента зазначають, що своїм досвідом і технологіями наша країна допоможе Саудівській Аравії зміцнити спроможності для протидії повітряним загрозам.

Зеленський сказав, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою, щоб співпрацювати із Саудівською Аравією в захисті життів. Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз завдає іранський режим по Близькому Сходу та регіону Затоки. Водночас Саудівська Аравія має те, в чому зацікавлена Україна. Тому така співпраця може бути взаємовигідною.

Мухаммад бін Салман Аль Сауд подякував за експертизу українців у Саудівській Аравії та наголосив, що його країна зацікавлена в серйозному партнерстві. Політики говорили також про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом і допомогу іранському режиму з боку росії зокрема. Президент акцентував, що це є загрозою для всіх, і засудив удари з Ірану.

Крім того, йшлося про ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю. Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд узгодили наступні кроки й домовилися про подальший розвиток співробітництва.