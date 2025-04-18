Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна та США підписали меморандум про намір укласти взаємовигідну угоду про надра

18 квітня 2025, 07:54
Україна та США підписали меморандум про намір укласти взаємовигідну угоду про надра
Це не угода, а просто наміри: сторони кажуть, що хочуть співпрацювати.

Україна та США підписали 17 квітня Меморандуму про наміри, який відкриває шлях до Угоди про економічне партнерство та створення Інвестиційного фонду для відновлення України.

Про це повідомила у соцмережі Х міністр економіки Юлія Свириденко.

"Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом", – повідомила вона.

Наразі робота над угодою триває.

"Є багато роботи, але нинішні темпи та значний прогрес дають підстави очікувати, що документ буде дуже корисним для обох країн", - додала міністерка.

Свириденко наголосила про те, що фіналізація тексту Угоди та її підписання - попереду. Після цього відбудеться ратифікація угоди в парламенті. 

Підписання меморандуму відбулося в онлайн-форматі. З української сторони його підписала міністерка економіки Юлія Свириденко, з американської – міністр фінансів Скотт Бессент.

ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

СШАкорисні копалиниНадраугодаЮлія Свириденко

Останні матеріали

російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Політика
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 07:14
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється