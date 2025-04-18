Україна та США підписали меморандум про намір укласти взаємовигідну угоду про надра

Це не угода, а просто наміри: сторони кажуть, що хочуть співпрацювати.

Україна та США підписали 17 квітня Меморандуму про наміри, який відкриває шлях до Угоди про економічне партнерство та створення Інвестиційного фонду для відновлення України.

Про це повідомила у соцмережі Х міністр економіки Юлія Свириденко.

"Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом", – повідомила вона.

Наразі робота над угодою триває.

"Є багато роботи, але нинішні темпи та значний прогрес дають підстави очікувати, що документ буде дуже корисним для обох країн", - додала міністерка.

Свириденко наголосила про те, що фіналізація тексту Угоди та її підписання - попереду. Після цього відбудеться ратифікація угоди в парламенті.

Підписання меморандуму відбулося в онлайн-форматі. З української сторони його підписала міністерка економіки Юлія Свириденко, з американської – міністр фінансів Скотт Бессент.

ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.