ПОЛІТИКА

Україна та Захід погодили план дій на випадок порушення росією можливого перемир'я — ЗМІ

04 лютого 2026, 08:40
Україна та Захід погодили план дій на випадок порушення росією можливого перемир'я — ЗМІ
Українські, європейські та американські посадовці обговорювали цей план у грудні під час зустрічі в Парижі.

Україна узгодила з європейськими країнами та США поетапний план реагування на випадок, якщо росія порушить можливе майбутнє перемир’я.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

За даними видання, план передбачає кілька рівнів відповіді. Першим кроком у разі порушення має стати дипломатичне попередження москви. Якщо це не дасть результату, можливе втручання європейських сил за участю так званої "Коаліції охочих", до якої входять Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. У разі ескалації до масштабнішої атаки протягом 72 годин передбачена відповідь підтримуваних Заходом сил за участю американських військових.

Українські, європейські та американські посадовці обговорювали цей план у грудні під час зустрічі в Парижі. Переговори між радниками з національної безпеки країн "Коаліції охочих" продовжилися 3 січня в Києві, повідомило джерело, знайоме з процесом.

Водночас фінські дослідники, опитані суспільним мовником Yle, скептично оцінюють ефективність такого підходу. Вони вказують на нечіткість плану та відсутність ясності щодо реальної військової відповіді Заходу. Зокрема, незрозуміло, чи готові європейські країни до прямого протистояння з росією без негайної участі США.

Паралельно західні медіа звертають увагу на зростання економічного тиску на росію. The Telegraph пише, що російські золоті резерви, які допомагали кремлю фінансувати війну проти України, можуть вичерпатися. За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення зростання цін на золото дозволяло москві компенсувати падіння доходів від експорту нафти й газу. Однак нині ціна золота знизилася приблизно на 18%, що створює ризики для фінансової стійкості рф.

Крім того, перспективи експорту російського газу до Китаю погіршуються. Газовий експерт Атлантичної ради Алан Райлі зазначив, що розвиток сланцевого газу в китайській провінції Сичуань робить російський газ менш конкурентним. За його словами, проєкт газопроводу "Сила Сибіру — 2" залишається під питанням, що ще більше обмежує стратегічні можливості москви та посилює тиск на її економіку.

