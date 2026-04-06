Україна вперше перевершила рф у транскордонній війні дронів – ЗМІ

06 квітня 2026, 16:58
image: afp
У березні Київ запустив більше ударних безпілотників проти росії.

За даними щоденного моніторингу, у березні Україна запустила більше ударних безпілотників проти росії, ніж москва - протягом одного місяця, вперше від початку війни.

Про це пише ABC News, аналізуючи офіційні дані Повітряних сил України та Міністерства оборони рф.

москва повідомила про збиття 7347 українських дронів у березні, що становить рекордну місячну кількість, що в середньому дорівнює 237 БПЛА на день. 

Українська сторона зазначає, що протягом того ж місяця її війська стикнулися з 6462 російськими дронами та 138 ракетами різних типів, з яких 5833 безпілотники та 102 ракети, однак близько 90% дронів і майже 74% ракет - були перехоплені або подавлені.

За підрахунками видання, Україна щодня відбивала у середньому понад 208 дронів і чотири ракети. 

Журналісти наголошують, що самостійно перевірити дані не можлво, оскільки вони надаються лише офіційними структурами обох країн.

 
Росіявійнавтрати рф

Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д'Івуарі – France 24
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
