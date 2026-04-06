Україна вперше перевершила рф у транскордонній війні дронів – ЗМІ

У березні Київ запустив більше ударних безпілотників проти росії.

За даними щоденного моніторингу, у березні Україна запустила більше ударних безпілотників проти росії, ніж москва - протягом одного місяця, вперше від початку війни.

Про це пише ABC News, аналізуючи офіційні дані Повітряних сил України та Міністерства оборони рф.

москва повідомила про збиття 7347 українських дронів у березні, що становить рекордну місячну кількість, що в середньому дорівнює 237 БПЛА на день.

Українська сторона зазначає, що протягом того ж місяця її війська стикнулися з 6462 російськими дронами та 138 ракетами різних типів, з яких 5833 безпілотники та 102 ракети, однак близько 90% дронів і майже 74% ракет - були перехоплені або подавлені.

За підрахунками видання, Україна щодня відбивала у середньому понад 208 дронів і чотири ракети.

Журналісти наголошують, що самостійно перевірити дані не можлво, оскільки вони надаються лише офіційними структурами обох країн.