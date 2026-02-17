Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна використовує технологію часів Французької революції для ударів по рф – WSJ

17 лютого 2026, 10:29
Фото: Генштаб ЗСУ
Аеростати практично непомітні на радарах і ширяють високо над лініями РЕБ, які виводять з ладу інші літальні апарати.
Військова технологія часів Французької революції – повітряні кулі – все активніше повертається на сучасне поле бою.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Українські Збройні сили успішно використовують їх для нанесення ударів вглиб росії, а також для розвідки, транспортування і як приманку. Повітряні кулі можуть вести розвідку і транспортувати корисні навантаження. Вони практично непомітні на радарах і ширяють високо над лініями радіоелектронної боротьби, які виводять з ладу інші літальні апарати. Вони також можуть нести зброю, включаючи ударні дрони-камікадзе, на тисячі кілометрів, щоб вражати віддалені цілі.
 
"Київ, відчуваючи брак фінансування і доступу до достатньої кількості сучасної зброї, звернувся до повітряних куль як до недорогого запасного варіанту, що має асиметричну перевагу у вигляді місцевих вітрових потоків", - зазначає видання.
 
За словами джерел, Україна почала використовувати повітряні кулі незабаром після вторгнення росії, щоб скидати бомби або гранати і виснажувати російську оборону, перевозячи вантажі, які на радарах виглядали як бойові літаки. У 2024 році Україна почала використовувати повітряні кулі, часто від американських постачальників, як систему доставки невеликих камікадзе-зброї, які самостійно летять до точної цілі.
 
Як повідомили джерела, знайомі з ситуацією, таке поєднання дій надавало можливість наносити удари вглиб російської території – по нафтових родовищах і нафтопереробних заводах, судноплавних терміналах і залізницях – і послаблювати російську економіку:
 
"Минулого року українські сили використовували повітряні кулі для атак на російські нафтопереробні заводи, а також на москву і Рязань. За словами джерел, повітряні кулі також використовувалися для доставки ударних безпілотників до москви в грудні".
 
Сьогоднішні висотні повітряні кулі можуть складатися до розмірів рюкзака, оснащені легкими камерами та іншими датчиками, а також живляться від сонця, використовуючи матеріали, що поглинають сонячні промені, або невеликі сонячні панелі. Вони можуть автономно коригувати курс, а оператори можуть запускати оновлення програмного забезпечення для зміни місії кулі.
 
Компанія Planetfall, що базується у Великій Британії та Німеччині, розробила ударні дрони, які скидаються з її повітряних куль на висоту 19 миль, де низькі температури і розріджене повітря завдають серйозної шкоди звичайним дронам. Після скидання безпілотні літальні апарати можуть вразити ціль майже вертикально, що робить їх практично неможливими для перехоплення, а додатковою перевагою є відсутність радіоконтакту або теплової сигнатури від двигуна, які могли б видати їх, сказав засновник компанії Віктор Фрейхерр фон Зюссінд. Компанія має контракти на дослідження і розробки з британськими збройними силами, а Україна вже використовує її системи.
Більше публікацій

