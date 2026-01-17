Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українська делегація вирушила до Вашингтона для мирних консультацій

17 січня 2026, 11:32
Фото: РБК-Україна
Україна продовжує консультації з європейськими та американськими партнерами щодо реалізації мирного плану.

Глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив про свій візит до Сполучених Штатів, де заплановані переговори з американськими партнерами щодо деталей можливої мирної угоди.

Про це повідомив Буданов у Telegram.

За його словами, разом із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим та народним депутатом Давидом Арахамією він проведе низку зустрічей у Вашингтоні.

"Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", - написав він.

Україна продовжує консультації з європейськими та американськими партнерами щодо реалізації мирного плану. Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський відвідав Флориду, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

СШАвійнапереговориКирило Будановмирний план

