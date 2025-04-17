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Дрони ЗСУ повторно атакували бригаду рф, відповідальну за смертельний удар по Сумах

17 квітня 2025, 09:31
Дрони ЗСУ повторно атакували бригаду рф, відповідальну за смертельний удар по Сумах
Фото: РБК-Україна
Перший удар був нанесений день тому.

Вночі безпілотники атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду армії рф, яка за даними ГУР МОУ, завдала удару по Сумах, де загинули 36 людини.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

"Пожежа виникла у Шуї Іванівської області після нічної атаки, свідчать кадри очевидців. Місцеві жителі повідомляють, що знову атаковано 112-ту гвардійську ракетну бригаду", - йдеться в дописі. 

Також відомо, що місцева влада вночі підтвердила загрозу атаки БПЛА.

Вчора безпілотники вже атакували цю бригаду. 

Канали тоді геолокували два відео з місця прильоту: одне з них знаходиться за 170 метрів від місця дислокації 112-ої гвардійської ракетної бригади, а друге - менш ніж за 1 кілометр від військового містечка. 

Раніше саме 112-а гвардійську ракетну бригаду звинувачували в ударі 13 квітня 2025 року по Сумах, внаслідок якого загинули 35 людей. 

Начальник ГУР повідомив, що 112-а ракетна бригада та 448-а ракетна бригада вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23".

Наступного дня після трагедії ми писали, що кількість жертв через російський ракетний удар по Сумах зросла до 35.

 

війна в Україніатаки рф

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