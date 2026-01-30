Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські дрони завдають росії рекордних втрат на фронті – Bloomberg

30 січня 2026, 11:41
За останні місяці рф не вдалося досягти масштабних стратегічних проривів на фронті.

В останні тижні кількість російських втрат в Україні різко зросла. І в разі збереження цієї тенденції, росії буде важко замінити втрати без певної форми мобілізації.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що протягом грудня Сили оборони завдали рф 35 тисяч втрат в особовому складі. А очільник Міноборони Михайло Федоров заявив про амбіцію збільшити цю цифру до 50 000 до літа цього року.

Збільшення втрат рф є результатом більш ефективних операцій українських дронів. А співвідношення вбитих до поранених останнім часом зміщується в бік загиблих, згідно з оцінками кількох європейських урядів. Це вже призвело того, що кількість щомісячних втрат рф досягла рівня набору до армії. Для розвʼязання цієї проблеми Кремлю необхідно проводити мобілізацію, однак там наврядчи підуть на це, вважає видання.

Автори додали, що це все ускладнює картинку москви про неминучість її перемоги. Крім того, зростання втрат може послабити позиції російського диктатора путіна за столом переговорів у найближчі місяці.

За останні місяці рф не вдалося досягти масштабних стратегічних проривів на фронті. Для збільшення кількості особового складу, росія пропонує величезні підписні бонуси та високі зарплати. Однак у цій війні вирішальним фактором разом з особовим складом є й  технологія безпілотників, яку добре освоїла Україна.

"Нещодавно українські військові отримали можливість фіксувати та перевіряти кожну ліквідацію окупантів, що дає європейській розвідці високу впевненість у цифрах втрат, яких зазнає росія, та у труднощах, з якими вона стикається, захищаючись від атак безпілотників", – пише Bloomberg з посиланням на джерела.

війнадрониросія окупанти

