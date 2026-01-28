Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Euronews: росія зазнала рекордних людських втрат у війні в Україні

28 січня 2026, 17:56
Euronews: росія зазнала рекордних людських втрат у війні в Україні
Фото: з вільного доступу
росія втратила 1,2 мільйона солдатів.

За весь час повномасштабної війни в Україні росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.

Про це повідомляє Euronews.

Видання з посиланням на дані Канадського центру розвідки та безпеки (CSIS) пише, що російські війська зазнали майже 1,2 мільйона втрат у війні в Україні. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Зазначається, що ця цифра включає вбитих, поранених і зниклих безвісти. Водночас тільки загиблих російських солдатів з лютого 2022 року налічується 325 000.

"Жодна велика держава не зазнала таких втрат або смертей у жодній війні з часів Другої світової війни", - наголошує CSIS.

Канадський центр для порівняння навів кількість жертв і загиблих на полі бою в США: 54 487 загиблих під час Корейської війни та 47 434 загиблих під час В'єтнамської війни.

Водночас CSIS зазначив, що, попри величезні людські втрати, російські війська просуваються "надзвичайно повільно на полі бою". Наприклад, на Покровському напрямку окупанти просувалися в середньому лише на 70 метрів на день.

"Це повільніше, ніж найжорстокіші наступальні кампанії за останнє століття, включаючи відому криваву битву на Соммі під час Першої світової війни", - йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що росія "стає економічною державою другого або третього ешелону", оскільки її економіка перебуває під тиском через війну.

втративійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється