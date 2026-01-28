Euronews: росія зазнала рекордних людських втрат у війні в Україні

росія втратила 1,2 мільйона солдатів.

За весь час повномасштабної війни в Україні росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.

Про це повідомляє Euronews.

Видання з посиланням на дані Канадського центру розвідки та безпеки (CSIS) пише, що російські війська зазнали майже 1,2 мільйона втрат у війні в Україні. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Зазначається, що ця цифра включає вбитих, поранених і зниклих безвісти. Водночас тільки загиблих російських солдатів з лютого 2022 року налічується 325 000.

"Жодна велика держава не зазнала таких втрат або смертей у жодній війні з часів Другої світової війни", - наголошує CSIS.

Канадський центр для порівняння навів кількість жертв і загиблих на полі бою в США: 54 487 загиблих під час Корейської війни та 47 434 загиблих під час В'єтнамської війни.

Водночас CSIS зазначив, що, попри величезні людські втрати, російські війська просуваються "надзвичайно повільно на полі бою". Наприклад, на Покровському напрямку окупанти просувалися в середньому лише на 70 метрів на день.

"Це повільніше, ніж найжорстокіші наступальні кампанії за останнє століття, включаючи відому криваву битву на Соммі під час Першої світової війни", - йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що росія "стає економічною державою другого або третього ешелону", оскільки її економіка перебуває під тиском через війну.