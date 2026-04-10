Українські військові збивали "шахеди" на Близькому Сході – Зеленський

10 квітня 2026, 10:05
За його словами, українські фахівці вже продемонстрували ефективність таких рішень у кількох країнах регіону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові експерти допомагали країнам Близького Сходу збивати іранські дрони-камікадзе типу Shahed за допомогою дронів-перехоплювачів.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.
 
Він зазначив, що Україна направила на Близький Схід групи військових експертів, серед яких спеціалісти з дронів-перехоплювачів та засобів радіоелектронної боротьби. За словами президента, українські фахівці не лише проводили консультації, а й брали участь у реальному відбитті повітряних атак.
 
"Ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми дрони? Так, знищували. І не в одній країні, а в кількох", – сказав президент.
 
Зеленський наголосив, що йдеться не про навчальну місію, а про допомогу у створенні сучасної системи захисту неба.
 
"Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні", – наголосив президент.
 
Президент повідомив, що Україна вже має домовленості про десятирічні угоди з трьома країнами регіону, в межах яких українські компанії працюватимуть разом із місцевими військовими для захисту важливих об’єктів. За словами глави держави, переговори про подібну співпрацю також ведуться з Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Водночас Україна вже має відповідні домовленості з Катаром, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, де працюють українські експертні групи.
 
Президент пояснив, що співпраця передбачає взаємовигідний обмін. Україна допомагає партнерам будувати комплексну систему протиповітряної оборони, яка включає кілька рубежів захисту – від антибалістичних систем, таких як MIM-104 Patriot, до дешевших засобів боротьби з безпілотниками. У відповідь Україна отримує різні форми підтримки – від фінансових домовленостей до постачання енергоносіїв. Зокрема, йдеться про постачання нафти та дизельного пального, які можуть надходити як безпосередньо в Україну, так і на європейські нафтопереробні заводи для подальшого постачання.
 
"Тобто фактично ми допомагаємо посилити їхню безпеку в обмін на внесок у стійкість нашої країни, і це значно більше, ніж просто отримати гроші", – наголосив президент.

 

Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
