Українські військові збивали "шахеди" на Близькому Сході – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові експерти допомагали країнам Близького Сходу збивати іранські дрони-камікадзе типу Shahed за допомогою дронів-перехоплювачів.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що Україна направила на Близький Схід групи військових експертів, серед яких спеціалісти з дронів-перехоплювачів та засобів радіоелектронної боротьби. За словами президента, українські фахівці не лише проводили консультації, а й брали участь у реальному відбитті повітряних атак.

"Ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми дрони? Так, знищували. І не в одній країні, а в кількох", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що йдеться не про навчальну місію, а про допомогу у створенні сучасної системи захисту неба.

"Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні", – наголосив президент.